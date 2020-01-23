الصبيحي: لا أحد يلزم موظفاً بالتقاعد المبكر.. لكن القانون يجيز إنهاء خدماته

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي حول قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات كل موظف من الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم (30) سنة فأكثر، إنه “لا أحد يملك أن يُلزِم أحداً بالتقاعد المبكر”.

وأضاف الصبيحي في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” أن القرار كان بإنهاء خدمة هؤلاء الموظفين وهم جميعاً مُستكملون لشروط التقاعد المبكر وهذا مما يسمح به نظام الخدمة المدنية الذي أجاز إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر سواء بناءً على طلبه أو دون طلبه، لكن لا يُخصص للموظف في هذه الحالة راتب التقاعد المبكر ما لم يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص هذا الراتب، حيث يخصص له الراتب من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه.

وبين أنه إذا كان الموظف المنتهية خدمته قد بلغ سن الـ 60 أو الموظفة قد بلغت سن الـ55 فلا يُعد هذا تقاعداً مبكراً وإنما هو تقاعد ما يُسمّى بالشيخوخة ويكون بالتالي مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة من تاريخ إكماله هذه السن.