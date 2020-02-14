الصحافة الأوكرانية تشير لإمكانية تولي شيفتشينكو تدريب ميلان

كييف – أشارت الصحافة الأوكرانية الخميس إلى أنه من المحتمل أن يتولى المدير الفني للمنتخب الوطني والنجم السابق أندري شيفتشينكو تدريب ميلان ولكن عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والذي تأهل إليها فريقه.

وقال مُعلّق رياضي أوكراني يدعى إيجور تسيجاني “نحن نعلم جيدا علاقته الوثيقة بباولو مالديني. ولكن حاليا يصب شيفتشينكو تركيزه على تجهيز المنتخب الأوكراني لبطولة أمم أوروبا”، التي تقام الصيف المقبل.

وأوضح المعلق الرياضي أن النادي الإيطالي قرر عدم استمرار مدربه، ستيفانو بيولي، مع الفريق لنهاية الموسم، مشيرا إلى أن شيفتشينكو لديه عدة عروض تدريبية مختلفة.

وصرح تسيجاني “ولهذا تم ترشيح شيفتشينكو. ولكن يمكنني القول بأن ليس الميلان فقط من يرغب في أن يكون شيفتشينكو مدربه. فهو على رادار العديد من الأندية والميلان واحد منهم. وهذا لأن شيفتشينكو يقدم أداءً جيدا للغاية مع منتخب أوكرانيا”.

من جانبه، تكهن يفين ليفيشينكو، زميل شيفتشينكو السابق في المنتخب الوطني، بأن شيفتشينكو لن يترك تدريب المنتخب في الوقت الحالي على الأقل، ولكن من المحتمل لاحقا.

وصرح ليفيشينكو للصحافة المحلية “لا يمكنني تخيل أن شيفتشينكو يرفض الميلان. أعلم أنه من جانب النادي الإيطالي ستكون هناك ضمانات واستثمارات اقتصادية كبيرة. أنا على يقين أنه إذا تلقى عرضا جيدا سيرحل عن المنتخب الوطني ولكن عقب بطولة أمم أوروبا. الميلان يجب أن يكون في أفضل مستوياته. وشيفتشينكو يكتسب خبرات من أجل العمل في نادي كبير”.

وسبق لشيفتشينكو، الفائز بالكرة الذهبية عام 2004 ، اللعب لصفوف الروسونيري في الفترة من 1999 وحتى 2006 ، ونجح في حصد لقب الدوري “السيري آ” ودوري الأبطال، ومن ثم انضم لفريق تشيلسي الإنجليزي لمدة عامين ثم عاد مجددا للميلان موسم 2008/2009. – (إفي)