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الصحافة الانجليزية تُشيد بموهبة طلال سعيد في دوري الجامعات الاميركية

منذ ساعتين

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عمان – الغد – نال اللاعب الأردني الشاب طلال سعيد، عبارات الثناء والإشادة، بعد المستوى المميز الذي ظهر به مع فريقه (جامعة نيويورك) في دوري الجامعات الأميركية لكرة القدم.

ويحظى اللاعب طلال – الذي سبق له تمثيل نادي الأهلي الأردني لمدة 3 سنوات في دوريي سن 17 و 19 – باهتمام كبير من الصحافة الإنجليزية، التي سلطت الضوء على أهدافه الحاسمة وبراعته في التسجيل، خاصة وأنه بات “نجم الشباك” في الفريق الأول لجامعة نيويورك.

الجدير بالذكر أن طلال سعيد اعتذر مؤخرا عن تمثيل المنتخب الوطني لفئة الشباب، بسبب التحاقه على مقاعد الدراسة في الجامعة الأميركية، كما سبق له وأن شارك في بطولات دولية بالإمارات والدنمارك، وارتدى شارة قيادة فريق المدرسة (كنغز اكاديمي).

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