الصحافة الرومانية تحيي هاليب المتوجة بلقب ويمبلدون

بوخارست – حيت الصحافة الرومانية مواطنتها “الملكة” سيمونا هاليب عقب فوزها ببطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، محققة أول ألقابها على العشب الإنكليزي في الغراند سلام، والثاني في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس الفرنسية العام الماضي.

وباتت هاليب المصنفة سابعة، أول رومانية تحرز لقب البطولة العريقة، بعد فوزها السبت على سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة، لتحرم الأميركية المخضرمة من إحراز لقبها الكبير الرابع والعشرين الكبير ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

واختات صحيفة “غازيتا سبورتوريلاور” اللغة الانكليزية للتعبير عن فخرها بانجاز ابنة الـ 27 عاما، فعنونت على صفحتها الأولى “ملكتنا” بأحرف من ذهب.

ولم تشذ صحيفتا “ليبرتاتا” و”كليك”، فقالت الأولى “منحتنا سيمونا يوم أمس الشعور ذاته من الفخر الذي شعرنا به تجاه ناديا كومانتشي عام 1976 خلال الألعاب الأولمبية في مونتريال (ثلاث ميداليات ذهبية في الجمباز): المباراة كانت رائعة!”، أما الثانية فعنونت معربة عن تقديرها لنجمة كرة المضرب “شكرا سيمونا، لتحقيق حلمنا”.

وأفردت العديد من الصحف التي لا تصدر ورقيا الأحد، مساحة كبيرة على مواقعها الالكترونية لفوز هاليب، فاحتفلت “رومانيا ليبيرا” بـ “ملكة ويمبلدون”، بينما استحضرت “أديفارول” المباراة “المثالية” للاعبة “دخلت تاريخ كرة المضرب العالمي”.

