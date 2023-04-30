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الصحاف: العراق موقفه ثابت من أعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربيَّة

3:36 م2023-04-30

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحّاف اليوم الأحد إن هناك اجتماع مرتقب يوم الاثنين في العاصمة عمّان على مستوى وزاريّ لبحث المسألة السوريّة.
وأضاف “يشارك في الاجتماع وزراء خارجيَّة العراق والأردن والسعوديّة ومصر وسوريّا”.
وأكد الصحاف بأن والعراق موقفه ثابت من أعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربيَّة وفق حلٍّ سياسيّ يعزز أمنها وأستقرارها.

3:36 م2023-04-30
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