“الصحة”عن كورونا: 59 حالة في الحجر الصحي

عمان-الغد– أعلنت وزارة الصحة بعدم وجود إصابات جديدة بفيروس الكورونا حتى مساء اليوم الأربعاء، وأنه لم يُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها قبل الأمس.

وأضافت أن المصاب بالفيروس يتمتع بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

وقالت الوزارة من خلال الموجز الإعلامي اليومي الصادر عنها أن الحالة التي أعلن عن الاشتباه بإصابتها قبل أمس لشخص خالط المصاب، فقد أظهرت نتائج الفحوصات عدم إصابته بالفيروس تم عزله وتستمر مراقبته احترازيا.

وعن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، أضافت الوزارة بأن التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 59 حالة، وأن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 208.

واشارت أن مواقع الحجر الصحي هي مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر.

وبينت الوزارة أن الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا.

فيما تنصح اللجنة الوطنية للأوبئة الأردنيين بتفادي السفر غير الضروري للدول التي تشهد انتشارا واسعا لمرض الكورونا المستجد.

وتابعت الوزارة أنه سيتم قريبا توفير خدمة الخط الساخن مجاني على الرقم 111 “إسأل عن الكورونا” لتلقي وإجابة استفسارت عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه والمساعدة في الحصول على تشخيص أولي، وتوجيه المستفسرين الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة المشتبهة إلى المستشفيات المعتمدة في المحافظات لغايات العزل والفحص المخبري.



ونظم اليوم إيجاز إعلامي في رئاسة الوزراء لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة، ووزير الصحة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، استعرضوا خلاله إجراءات واستعدادات الحكومة للتعامل مع مرض الكورونا المستجد، والتي تتضمن زيادة مواقع الحجر والعزل، وتنفيذ جولات تفتيشية للتصدي لمحاولات احتكار وبيع المستلزمات الطبية بأسعار أعلى.

في حين تم تنظيم جولة إعلامية في مطار الملكة علياء الدولي لإطلاع عدد من وسائل الإعلام المهتمة على إجراءات عمل الكاشفات الحرارية والكوادر الصحية في التعامل مع القادمين.

وتقدم وزارة الصحة نصائح وإرشادات وقائية:

– تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

– غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال.