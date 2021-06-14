“الصحة”: آلية تسجيل الأشخاص الذين تلقوا المطعوم خارج الأردن

عمان-أعلنت وزارة الصحة عن وضع آلية تسجيل للأشخاص الذين تلقوا المطعوم خارج الاردن من خلال التسجيل على المنصة الخاصة بالتطعيم لاخذ الجرعة الثانية من مطعوم كورونا المتوفرة في المراكز المخصصة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أسس اعتماد الجرعة الأولى أو الثانية لمن تلقى المطعوم خارج المملكة، من خلال ابراز شهادة التطعيم ( النسخة الأصلية أو صورة مصدقة طبق الأصل) بجرعة أو جرعتين في البلد الذي تلقى فيه المطعوم مثبت عليها صيغة “كيو ار كود”ومبين فيها نوع المطعوم وتاريخ اخذ الجرعات.

واوضحت انه سيتم اعتماد الشهادة الصادرة من مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية بالرغم من عدم وجود “كيو ار كود ” على الشهادة الصادرة من المركز ذاته.

وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود رمز التحقق “كيو ار كود “على الشهادات الأخرى يجب ان تختم بختم وزارة الصحة في البلد الذي تم اخذ المطعوم فيه ( ختم النسخة اصلية).

وفي حال احضار شهادة غير مبين فيها” كيو ار كود ” أو غير مختوم بختم اصلي من وزارة الصحة في ذلك البلد يطلب من الشخص مراجعة سفارة البلد وتصديق الشهادة حسب الأصول من قبلهم. –(بترا)