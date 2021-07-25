“الصحة”: إعطاء لقاح كورونا لأكثر من 3 آلاف طفل دون 18 عاما

عمان-الغد- قال وزير الصحة فراس الهواري، الأحد، إنّ أكثر من 3200 طفل دون الـ 18 عاما تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وأضاف الهواري، أن “السبيل الوحيد لتجنب الإصابة بالفيروس هو تلقي اللقاح والإقبال عليه”.

وأعلن الهواري، السبت، فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز 12 عاما اعتبارا من الأحد.

وقال الهواري، لقناة المملكة، إن “التطعيم سيكون اختيارياً باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء مطاعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً”.

وأضاف أنه تم “تخصيص مطعوم فايزر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً”.

وأشار الوزير إلى أن “لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع مطاعيم كورونا وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين المطاعيم”.

وأوضح الهواري، أن وزارة الصحة سمحت بأخذ اللقاحات الواقية في أي مكان في الأردن، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في محافظة معينة يمكنهم تلقيها في محافظة أخرى.

وأشار إلى أن الوزارة ستفتح مراكز تطعيم جديدة لتجنب الاكتظاظ.

وأضاف أنه يجب أن تلقي الجرعتين للوصول إلى المناعة ضد السلالة المتحوري من فيروس كورونا “دلتا”.