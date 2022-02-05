الصحة: ارتفاع الأسعار يحول دون إجراء فحوصات الكشف عن متحورات كورونا

قال مدير مديرية المختبرات في وزارة الصحة محمود الغزو، إن الأردن سجل قبل يومين رقما قياسيا في إجراء الفحوص بلغ 76 ألف فحص يوميا، وفي الوقت الحالي هناك ما يزيد على 60 ألف فحص يصدر من خلال مختبرات وزارة الصحة وغيرها من المختبرات داخل المملكة.

وأوضح الغزو لقناة “المملكة“، اليوم السبت، أن مراكز فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد تشهد “اكتظاظا وضغطا” في جميع محافظات الأردن، خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: “بالنسبة لمختبرات وزارة الصحة يوجد طاقة معينة لكل مختبر حسب الكثافة السكانية في كل محافظة”، كما أن ازدياد أعداد الإصابات بين الأشخاص والكوادر الصحية يؤدي إلى ضغط كبير في إجراء هذه الفحوص الطبية.

وتحدث الغزو عن “تكثيف دوام الموظفين، ما شكل ضغطا وإرهاقا على جميع الموظفين من الكوادر الصحية وخصوصا في المختبرات الطبية.

ولفت إلى أن “الضغط الهائل الموجود حاليا في المختبرات لا يؤثر على جودة العمل المنتج من خلال هذه المختبرات”.

وأوضح الغزو أن الفحوص المتوافرة في الأردن “تقوم بالكشف عن الفيروس سواء كان أوميكرون أو غيره من المتحورات الأخرى”.

وأشار إلى “عملية تحديد (نوع المتحور) عبر كواشف مخصصة … لكن بسبب ارتفاع أسعار هذه الكواشف لا يتم إجراء الفحوص المتخصصة في الوقت الحالي، بحيث نجزم أن المتحورة هي أوميكرون أم لا”.

وبحسب الغزو، فإن أكثر من 90% من الحالات الموجودة في الأردن “في الوقت الحالي” مصابة بالمتحور أوميكرون.

وتطرق إلى تضارب نتائج فحص الكشف عن كورونا، وهو “يعتمد على عدة عوامل منها طريقة أخذ العينة وكمية الفيروس الموجود في هذا الوقت وكذلك متى بدأت الأعراض عند الشخص”.

وبين الغزو أن “كمية الفيروس تزداد في الجسم خلال 24 ساعة، لذلك هناك تفاوت في طريقة أخذ العينة والمدة الزمنية من إصابة الشخص بالفيروس”.

ولفت إلى حدوث “أخطاء فردية في عملية إدخال النتائج إلى الحاسوب” مع إمكانية حدوث “خطأ معين لكن النتيجة الحقيقة مباشرة تصل مباشرة للمواطن وهذه الأخطاء قليلة جدا ونادرة”.

وأضاف الغزو: يوجد في مديرية المختبرات “وحدة متخصصة في التسلسل الجيني”، وهي “تقوم بالكشف عن أي طفرة توجد في الفيروس خلال الجائحة”.

وتابع: يتم “إجراء فحوص معينة أسبوعيا أو شهريا ونتابع أي تطورات أو أي طفرات تحدث للفيروس داخل المملكة”.

وأشار الغزو إلى أن وزارة الصحة ولجنة المختبرات أصدرت “البرتوكول بالنسبة للفحوص السريعة” التي “استخدمت فقط للمدارس والمصانع في حالات الطوارئ لمعرفة مدى انتشار الفيروس”، لكن “لغاية اليوم لم يتم إصدار أي وثيقة بالسماح لاستخدام هذا المنتج في الصيدليات”.

وأكد أنه “يجب أن تكون المسؤولية مجتمعية بالنسبة للجميع من حيث أخذ المطاعيم والالتزام بالحجر الصحي”.