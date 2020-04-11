الصحة: استعمال فحص كورونا السريع.. و300 “عينة سلبية” من مخيم الوحدات

عمان- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق، اليوم السبت، إنه تم ادخال الفحص السريع عن طريق شرائح (الكت) المستوردة، لاختصار مدة الفحص مع إظهار نتائج دقيقة.

وأضاف إسحق، أن “الشرائح الأردنية من المبكر استخدامها، وسيتم ادخالها بعد تجربتها والتأكد من دقتها من قبل لجنة الأوبئة”.

وأشار إلى أنّ فرق الاستقصاء الوبائي ستتوسع اليوم في جمع عينات عشوائية ولمخالطين في جميع مناطق المملكة، حيث أنّ الحظر الشامل يمكن الفرق بالتوسع في الفحوصات، متوقعا زيادة اعداد العينات اليوم.

وأوضح أنّ توسع انتشار الفرق وجمع العينات، يمكن وزارة الصحة من معرفة انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع الأردني.

وبين إسحق أن الفرق الاستقصائية جمعت 300 عينة، الجمعة من مخيم الوحدات، ونتائجها سلبية.-(المملكة)