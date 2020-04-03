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الصحة الإسرائيلية: تسجيل 819 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

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القدس المحتلة – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، تسجيل 819 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7030، فيما توفي 37 شخصا، وذلك وفقا لصحيفة”يديعوت أحرونوت” العبرية.
وأضافت الوزارة أن الحالات الحرجة وصلت الى 95، بينما المتوسطة ارتفعت الى 144، فيما تعافى 357 منهم 79 في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة.
ووافقت وزارة الصحة لأول مرة على اجراء تجارب لمعالجة فيروس كورونا، باستخدام عقار “كولكيتسين”، حيث يستخدم هذا الدواء حتى الآن لمعالجة المصابين بحمى النيل الغربي، وفقا لما كشفته الإذاعة الإسرائيلية.
ودخلت اليوم الجمعة أنظمة طوارئ جديدة حيز التنفيذ أقرتها الحكومة الإسرائيلية ليل الخميس الجمعة، تمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية منع الدخول والخروج من منطقة محددة في حال انتشار فيروس كورونا فيها، وأعلنت مدينة بني براك اليهودية المتشددة أنه يحظر الدخول والخروج منها.
–(بترا)

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