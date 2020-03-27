الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و3035 مصابا بفيروس كورونا

فلسطين المحتلة- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 10، فيما بلغ عدد المصابين 3035 بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 49 حالة خطيرة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية بأن مسنة إسرائيلية (76 عاما) توفيت صباح اليوم في في مستشفى بيلينسون، فيما توفي مسن (93 عاما) في مستشفى سوروكا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “معاريف” أنه نظرا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بفتح ما يسمى بـ”خندق قيادة الدولة” في حالة الطوارئ الواقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات في حالة الطوارئ.

وتابعت الصحيفة: “هذا الخندق خصص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرر استخدامه لإدارة أزمة كورونا، أوضحت مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو أن الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا والذي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن”. وفا