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الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و2715 إصابة بكورونا

منذ 13 دقيقة
من حالات مصابي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية
من حالات مصابي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

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عمّان – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات و2715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1108 وفيات و153759 إصابة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، هناك 513 إصابة بالغة، و139 حالة تستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وعلى صعيد متصل، قدم رئيس كتلة (يهدوت هتوراة) البرلمانية، ووزير البناء والإسكان الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، استقالته من منصبه اليوم عقب نية الحكومة الإسرائيلية المصادقة على فرض إغلاق لمواجهة انتشار جائحة كورونا خلال فترة الأعياد اليهودية.بترا

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