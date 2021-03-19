دوليكورونا

الصحة البريطانية: 4802 إصابة و 101 وفاة بكورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا في بريطانيا

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لندن – أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 4802 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منخفضاً من 6303 يوم أمس الخميس، وهو ما رفع اجمالي الاصابات في عموم بريطانيا الى 4 ملايين و 285684 اصابة.
وأضاف البيان، انه تم تسجيل 101 وفاة جديدة جراء الفيروس مرتفعاً من 95 وفاة في اليوم السابق، ليصل اجمالي عدد الوفيات إلى مائة الف و 26026 في عموم بريطانيا. –(بترا)

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