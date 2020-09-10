الصحة: الثلاثيني المتوفى بكورونا عانى مرضا عضالا ولم تتم مراجعة سجله الطبي-(فيديو)

عمان- الغد- كشف مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق، أن الشاب المتوفى بفيروس كورونا يوم الأثنين الماضي، لم تتم مراجعة السجل المرضي للمتوفى أو الحصول عليه للتأكد من حالته الصحية قبل إصابته بكورونا.

جاء ذلك خلال حديث لإسحق مع برنامج يوم جديد على التلفزيون الأردني لتوضيح ملابسات الحالة المرضية للشاب البالغ من العمر 37 عاما والمُعلن وفاته بسبب فيروس كورونا.

وأضاف إسحق أن المتوفى كان يعاني من وضع صحي حرج وصعب منذ لحظة دخوله إلى مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا عدم قدرة المريضعلى النطق أو الحديث فقد كانت أشبه بفاقد للوعي بسبب أعراض فيروس كورونا، الأمر الذي أعاق محاولة التثبت من السجل المرضي أو الحصول على أية معلومة .

كما وأضاف في تصريحه أنه المريض المتوفى في فيروس كورونا كان يعاني من مرض سرطان العنق، بحسب مصادر أخرى، الأمر الذي جعل حالته تتفاقم بشكل سريع.

واوضح أن أصابته بفيروس كورونا أدت إلى تعطل في أجهزة جسمه، مما تسبب بوفاته.