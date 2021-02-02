الصحة: الجرعة الثانية لمطعوم كورونا تبدأ الخميس

عمان – الغد – أكدت وزارة الصحة أن الحملة الوطنية لاعطاء الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا ستبدأ يوم الخميس الموافق 4/2/2021 كما هو مقرر مع إمكانية تعديل بسيط إن وجد في المواعيد لتجنب الاكتظاظ كما هو مبين عبر الرسائل النصية المرسلة.

وبين أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل الهياجنة ان موعد الجرعة الثانية من اللقاح للفئات المستهدفة من المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى ستبدأ في موعدها المقرر ومحفوظة في مستودعات وزارة الصحة بالطرق السليمة لحفظ اللقاحات.

وطمأن الدكتور الهياجنة المواطنين، بأن وزارة الصحة تعمل بشكل ممنهج ضمن خطة وطنية واضحة لتوعية المواطنين بإجراء اخذ اللقاحات وتحديد أماكن الحصول عليها من خلال رسائل التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام وشركائها، والمواقع الرسمية التابعة للوزارة، فضلا عن الرسائل النصية القصيرة للمواطنين المرسلة لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك تسهيلا على المواطنين، وتفاديا لتجنب الاكتظاظ الذي حدث في بعض مراكز تقديم اللقاح في الجرعة الاولى، وحفاظا على صحتهم والسلامة العامة.