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الصحة الروسية تعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة

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موسكو – أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن “شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول… وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية”.

وأضاف: “نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية”.

وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا. – rt

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