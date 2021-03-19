الصحة السعودية: ارتفاع ملحوظ في الحالات النشطة والحرجة المصابة بكورونا

عمان- أوضحت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، أنها لاتزال ترصد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة والحرجة المصابة بكورونا، حاثة الجميع على أخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته وبوصفه وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت الصحة تسجيل (391) حالة مؤكدة وتعافي (263) حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3811) منها (574) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الإصابات (384271) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373864) حالة، كما تم تسجيل (5)حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6596) حالة.–(بترا)