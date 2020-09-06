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الصحة السعودية تنصح ببدء رحلة خسارة الوزن للوقاية من مضاعفات كورونا

منذ 25 ثانية
خسارة الوزن
خسارة الوزن

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دبي– إذا كنت ممن قام بتأجيل رحلة خسارة الوزن مراراً وتكراراً لمدة أشهر، أو حتى أعوام، فقد ترغب في إعادة التفكير بشأن ذلك مجدداً، وخصوصاً مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال تغريدة، أشارت وزارة الصحة السعودية مؤخراً إلى علاقة السمنة بمضاعفات فيروس “كوفيد-19”.

وتُعد السمنة واحدة من الأمراض التي قد تزيد من التأثر بأعراض فيروس كورونا، وفقاً للوزارة.

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من صعوبة أكبر في الحصول على كمية كافية من الأكسجين بسبب وزن الدهون الزائد على الشعب الهوائية.

ومن أجل خسارة الوزن، نصحت الوزارة بالآتي:

  • اتباع نظام غذائي منخفض السعرات
  • ممارسة نشاط بدني معتدل الشدة لما لا يقل عن 300 دقيقة في الأسبوع

ويُصنف الشخص بأنه مصاب بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة جسمه فوق الثلاثين، بحسب ما ذكرته الوزارة.

(CNN بالعربية)

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