الصحة السعودية تنصح ببدء رحلة خسارة الوزن للوقاية من مضاعفات كورونا

دبي– إذا كنت ممن قام بتأجيل رحلة خسارة الوزن مراراً وتكراراً لمدة أشهر، أو حتى أعوام، فقد ترغب في إعادة التفكير بشأن ذلك مجدداً، وخصوصاً مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال تغريدة، أشارت وزارة الصحة السعودية مؤخراً إلى علاقة السمنة بمضاعفات فيروس “كوفيد-19”.

وتُعد السمنة واحدة من الأمراض التي قد تزيد من التأثر بأعراض فيروس كورونا، وفقاً للوزارة.

ابدأ رحلة خسارة الوزن..

المصابون بالسمنة المفرطة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا الجديد. pic.twitter.com/s0sNB7jCO3 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 5, 2020

ويعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة من صعوبة أكبر في الحصول على كمية كافية من الأكسجين بسبب وزن الدهون الزائد على الشعب الهوائية.

ومن أجل خسارة الوزن، نصحت الوزارة بالآتي:

اتباع نظام غذائي منخفض السعرات

ممارسة نشاط بدني معتدل الشدة لما لا يقل عن 300 دقيقة في الأسبوع

ويُصنف الشخص بأنه مصاب بالسمنة إذا كان مؤشر كتلة جسمه فوق الثلاثين، بحسب ما ذكرته الوزارة.

(CNN بالعربية)