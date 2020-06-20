الصحة السعودية توضح 6 خطوات للوقاية من فيروس كورونا خلال رحلتك

دبي– مع مرور الوقت، أصبحت علامات عودة الأمور إلى طبيعتها تظهر شيئاً فشيئاً. ومع ذلك، إلا أنه لا يزال علينا الالتزام بمختلف التدابير الوقائية، فجائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وما الذي يمكن أن تفعله لحماية نفسك عند ركوب سيارة أجرة؟

ونشرت وزارة الصحة السعودية الجمعة مجموعة من التعليمات التي يجب على المرء الالتزام بها عند ركوب سيارة أجرة.

طلبت سيارة أجرة ؟

اتبع الآتي لسلامتك وسلامة من حولك.

للاستزادة اطلع على دليل كيف أحمي نفسي من كورونا:

https://t.co/4CaIq18FSo#نعود_بحذر pic.twitter.com/QgzHFmTSjx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 19, 2020

وإليك ما يجب عليك فعله لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”:

أخذ معقم كحولي لليدين

أخذ كمامة قماشية إضافية

الركوب في المقاعد الخلفية

تجنب لمس الأسطح

الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً

الدفع إلكترونياً

ووصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 150 ألفا و292 حالة، ووصل إجمالي حالات التعافي إلى 95 ألف و764 حالة.

بينما وصلت إجمالي الوفيات إلى ألف و184 حالة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة السعودية في “تويتر”. CNN العربية