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الصحة السعودية توضح 6 خطوات للوقاية من فيروس كورونا خلال رحلتك

منذ 3 ساعات
سيارات أجرة سعودية
سيارات أجرة سعودية

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دبي– مع مرور الوقت، أصبحت علامات عودة الأمور إلى طبيعتها تظهر شيئاً فشيئاً. ومع ذلك، إلا أنه لا يزال علينا الالتزام بمختلف التدابير الوقائية، فجائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وما الذي يمكن أن تفعله لحماية نفسك عند ركوب سيارة أجرة؟

ونشرت وزارة الصحة السعودية الجمعة مجموعة من التعليمات التي يجب على المرء الالتزام بها عند ركوب سيارة أجرة. 

وإليك ما يجب عليك فعله لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”:

  • أخذ معقم كحولي لليدين
  • أخذ كمامة قماشية إضافية
  • الركوب في المقاعد الخلفية
  • تجنب لمس الأسطح
  • الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقاً
  • الدفع إلكترونياً

ووصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى 150 ألفا و292 حالة، ووصل إجمالي حالات التعافي إلى 95 ألف و764 حالة.

بينما وصلت إجمالي الوفيات إلى ألف و184 حالة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة السعودية في “تويتر”. CNN العربية

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