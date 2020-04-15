الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في الشرق المتوسط

عمان – نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط، إحصائية على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إقليم شرق المتوسط، بواقع 107573 إصابة، و5396 وفاة.

وأظهرت الإحصائية أن عدد حالات الشفاء في الإقليم الذي يضم الدول العربية والباكستان وأفغانستان وإيران، بلغ 54789 حالة. وبلغ عدد دول الإقليم التي عانت من الفيروس 22 دولة، تصدرتها إيران بـ 74877 إصابة، و4683 وفاة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أحمد المنظري في بيان صحفي ان التزايد في عدد الحالات يُشير إلى سرعة انتقال المرض، مبينا ان هناك طريقين لمكافحة انتقال المرض، الأول التشدد بفحص جميع الحالات المُشتبه بإصابتها، وتتبُّع جميع المُخالِطين، وتنفيذ التدابير المناسبة للعزل، وعزل حالات الإصابة المؤكدة وتوسيع نطاقه في الكثير من البلدان، والتباعد البدني والنظافة الشخصية.(بترا)