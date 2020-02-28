“الصحة العالمية”: أكثر من 20 لقاحا لمواجهة “كورونا” قيد التطوير

لندن- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس،الجمعة، إن علماء الأوبئة في المنظمة يراقبون التطورات في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى أن المنظمة زادت من تقييمها لخطر انتشار المرض إلى مستوى “عالٍ للغاية”.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك عشرات اللقاحات لفيروس كورونا “قيد التطوير” وتجري دراستها في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن هناك 20 لقاحًا قيد التجارب السريرية، وأن النتائج الأولى ستظهر خلال أسابيع.

وتابع غبريسوس، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، الجمعة، أنه لا يزال من الممكن تتبع معظم حالات المرض الناجم عن فيروس كورونا إلى جهات اتصال معروفة أو مجموعات من الحالات، و”لا ترى منظمة الصحة العالمية أدلة حتى الآن على أن الفيروس ينتشر بحرية”.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه “لاتزال هناك فرصة لاحتواء انتشار هذا الفيروس”، على الرغم من الانتشار الواسع له، خاصة في خارج الصين، التي بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

وحول الاحتياطات الشخصية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، للتأكد من غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح باستخدام مطهر، من بين العادات الصحية الأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الأقنعة الطبية الواقية.-(cnn)