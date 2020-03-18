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“الصحة العالمية”: ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 8657

منذ ساعتين

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عمان – أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لها حصيلة الأرقام العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، ليل الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 8657 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 207860 حالة.
وأشارت، إلى أن عدد البلدان والمناطق التي وصلها الفيروس قد وصلت إلى 166 بلداً.
وأكدت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن الصين لا تزال في مقدمة الدول في عدد الحالات المصابة والبالغة 81174 حالة، تليها إيطاليا والتي سجلت 35713 حالة، ثم إيران التي سجلت17361 حالة.
وبحسب البيان فإن الصين ما تزال بالمركز الأول في عدد الوفيات، والذي وصل إلى 3242 وفاة، ثم إيطاليا 2976 وفاة، وإيران 1135 وفاة، وإسبانيا 598 وفاة، وكوريا الجنوبية بعدد 84 وفاة.-(بترا)

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