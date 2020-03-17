الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 7529

عمان – أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لها عن الأرقام العالمية لمرض فيروس كورنا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات بالفيروس إلى 7529، فيما وصل عدد الإصابات لـ184976 حالة، كما ارتفع عدد البلدان والمناطق التي وصلها الفيروس إلى 159 بلداً.

وأكدت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن الصين لا تزال بمقدمة الدول في عدد الحالات المصابة بعدد 82007، تليها إيطاليا بعدد 27980 حالة، وإيران بـ16169حالة، إسبانيا 11178 حالة، ثم كوريا الجنوبية بعدد حالات بلغ 8320 حالة.

وبشأن الوفيات، احتلت الصين المركز الأول بعدد بلغ 3338 وفاة، ثم إيطاليا 2158 وفاة، وإيران 988 وفاة، وإسبانيا 491 وفاة، وكوريا الجنوبية بعدد 81 وفاة.

وتقدمت اسبانيا بعدد الحالات المصابة والوفيات على كوريا الجنوبية، واحتلت المركز الرابع عالميا، فيما تراجعت كوريا إلى المركز الخامس بعد أن كانت يوم أمس في المركز الرابع.–(بترا)