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الصحة العالمية: الشهران القادمان “الأصعب” بأعداد وفيات كورونا في أوروبا

منذ 3 ساعات

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كوبنهاغن– أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لوكالة فرانس برس الإثنين أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر اللذين سيكونا “أقسى” في مواجهة الوباء.
وقال هانز كلوغي في مقابلة مع فرانس برس “سيصبح الأمر أقسى”. واضاف “في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات”، بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا في القارة العجوز لكن عدد الوفيات اليومية مستقر فيها. (أ ف ب)

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