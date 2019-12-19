الصحة العالمية: انخفاض مدخني التبغ إلى 1.3 مليار

كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد الذكور الذين يتعاطون التبغ آخذ في الانخفاض، لأول مرة، مما يشير إلى حدوث تحوّل قوي في وباء التبغ العالمي.

وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته، الخميس، كيف أن العمل الذي تقوده الحكومات من شأنه حماية المجتمعات من آفة التبغ وإنقاذ الأرواح والوقاية من أضراره.

وخلال العقدين الماضيين تقريبًا، انخفض إجمالي تعاطي التبغ العالمي من 1.397 مليار مدخنٍ في عام 2000 إلى 1.337 مليار مدخن في العام 2018، أو ما يقرب انخفاضاً قدره 60 مليون شخص.

جاء ذلك وفق الإصدار الثالث من تقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية عن اتجاهات انتشار تعاطي التبغ للفترة 2000-2025.

ويُعزى ذلك إلى حد كبير، حسب التقرير، إلى انخفاض عدد الإناث اللاتي تتعاطين هذه المنتجات (346 مليون أنثى في عام 2000 إلى 244 مليون أنثى العام 2018، أي انخفاض قدره أكثر من 100 مليون).

وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد متعاطي التبغ من الذكور بنحو 40 مليونًا، من 1.050 مليار العام 2000 إلى 1.093 مليار في العام 2018 (أي ما يشكّل نسبة 82 ٪ من متعاطي التبغ الحاليين حول العالم البالغ عددهم 1.337 مليار مدخن).

ولكن مما يبعث على التفاؤل أن التقرير الجديد يشير إلى أن عدد متعاطي التبغ من الذكور قد توقف عن الارتفاع، بل وآخذ في الانخفاض.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد المدخنين بمعدل مليون شخص بحلول عام 2020 (ليصل إلى 1.091 مليار مدخن) مقارنة بمستويات 2018، وبمعدل 5 ملايين شخص بحلول عام 2025.

وبحلول عام 2020، تشير توقعات المنظمة إلى أن عدد متعاطي التبغ حول العالم سيقل بمعدل 10 ملايين مدخن، من الذكور والإناث معاً، وسيقل بمعدل 27 مليون مدخن بحلول عام 2025، ليصل مجموع متعاطي التبغ حول العالم إلى 1.299 مليارا.

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، “إن الانخفاض في تعاطي التبغ بين الذكور يمثل نقطة تحول في مكافحة التبغ. لقد شهدنا لسنوات عديدة ارتفاعًا مطرداً”.

وأضاف: “لكن الآن، ولأول مرة، نشهد انخفاضًا في تعاطي التبغ بين الذكور، مدفوعًا بالتوجه الجديد الأكثر صرامةً من الحكومات إزاء صناعة التبغ”.

وفي هذا السياق، قال الدكتور روديجر كريش، مدير تعزيز الصحة في المنظمة، إن “التراجع يدلّ على أن الحكومات عندما تستحدث وتعزز إجراءاتها الشاملة القائمة على الأدلة، يصبح بإمكانها حماية رفاهية مواطنيها ومجتمعاتها”.

ولكن رغم هذه المكاسب، لا يزال التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي الذي حددته الحكومات بخفض تعاطي التبغ بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025، بعيد المنال.(الأناضول)