“الصحة العالمية” تؤكد التزامها بدعم جميع البلدان لمواجهة كورونا

عمان – أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، التزام المنظمة بدعم جميع البلدان لإنقاذ الأرواح، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تدابير الصحة العامة التي نادت بها المنظمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، إن لدى البشرية طريق طويل لتقطعه؛ فهذا الفيروس الذي لا يزال خطيراً سيكون معنا لفترة طويلة، مضيفاً أن أوامر البقاء في المنزل وغيرها من الإجراءات الضرورية قد أوقفت بنجاح انتقال العدوى في العديد من البلدان.

وأكد غيبريسوس ضرورة البحث عن كل حالة، وعزل كل حالة، وفحص كل حالة، ورعاية لكل حالة، وتتبع وحجر كل جهة مخالطة.

من جهتها، دعت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية الدكتورة داليا سمهوري، إلى تطبيق التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت سمهوري التي تدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية، في بيان اليوم الأربعاء، إن التجمعات الأسرية أو مع الأصدقاء على موائد الإفطار، يجب تجنبها من قبل المواطنين، حتى لا تنتقل العدوى خاصة من أولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض.

ونصحت سمهوري الصائمين بتناول الوجبات الصحيحة والسليمة خلال فترتي الفطور والسحور، وشرب السوائل بكثرة لتعويض الجسم عن السوائل التي خسرها خلال فترة الصيام.

–(بترا)