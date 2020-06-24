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“الصحة العالمية” تتوقع ارتفاع إصابات كورونا الى 10 ملايين الأسبوع المقبل

منذ 17 دقيقة

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عمان – قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن المنظمة تتوقع أن يصل عدد المصابين بفيروس (كوفيد-19) خلال الأسبوع المقبل الى 10 ملايين.
وأضاف غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي، عقدته المنظمة مساء اليوم الأربعاء بشأن الإحاطة بآخر مستجدات فيروس كورونا وبث مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “إن هذا تذكير لنا، أنه بالرغم من مواصلتنا البحث والتطوير في اللقاحات والعلاجات، إلا أن علينا أن نتحمل مسؤولية عاجلة للقيام بكل ما في وسعنا باستخدام الأدوات التي لدينا الآن لقمع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح”.
وأشار غيبرييسوس إلى قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج لهذا العام، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الحج هذا العام سيقتصر على عدد محدود من الحجاج من مختلف الجنسيات الذين يعيشون داخل المملكة.
وأضاف، “نحن نتفهم أنه لم يكن قراراً سهلاً، وأنه خيبة أمل كبيرة للعديد من المسلمين الذين كانوا يتطلعون إلى القيام بحجهم هذا العام، لكن هذا القرار هو مثال آخر على الخيارات الصعبة التي يجب أن تتخذها جميع البلدان لوضع الصحة أولاً”.
وأشار الى أنه “تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييم المخاطر وتحليل السيناريوهات المختلفة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية سلامة الحجاج وتقليل مخاطر انتقال العدوى”، مشددا على أهمية مواصلة اتباع إجراءات الصحة العامة لقمع ومكافحة فيروس كورونا وهي: العثور على كل حالة، وعزلها، واختبارها، والعناية بكل حالة، وتتبع الاتصال بلا هوادة.
وأكد غيبرييسوس أن هذه الإجراءات يجب أن تظل العمود الفقري للاستجابة في كل بلد، ففي مواجهة المرض لا توجد طرق مختصرة.
–(بترا)

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