آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

الصحة العالمية تحدد موعد عودة الحياة لما كانت عليه قبل كورونا

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- قالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، في مؤتمر أفتراضي إستضافته الأمم المتحدة في نيويورك، إنه من غير المتوقع ان تعود الحياة الى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور وإنتشار فيروس كورونا، وان يمارس السكان نشاطاتهم قبل عام 2022 ، في ظل المؤشرات الحالية لإنتشار الفيروس الخطير القاتل، بحسب واشنطن بوست.
وأضافت سواميناثان، سيتوفر لدينا اللقاح في كانون الثاني المقبل، وسيوزع على جميع دول العالم، لكن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وان التطعيم لن يحدث بسرعة كما يتخيل البعض، لا بل سيبقى إرتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي لفترة من الوقت بعد ذلك، وحسب الضرورة، حيث سنحتاج إلى ان يكون لدى 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من السكان مناعة ضد الفيروس قبل ان نبدأ في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفيروس .بترا

مقالات ذات صلة

لجنة الأوبئة تنصح بعدم القيام بإجراءات فحوصات كورونا على نطاق واسع للحيوانات

منذ 4 دقائق

جابر: يتم التقصي عن مصدر إصابة كلب بكورونا في إربد

منذ 24 دقيقة

وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 120ألف طن قمح

منذ ساعة واحدة

العضايلة: مخالفة التجمعات تشمل جميع الحضور وليس صاحب المناسبة فقط

منذ ساعتين
انتخابات 2020
53 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock