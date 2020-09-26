“الصحة العالمية” تحذر من ارتفاع الوفيات بكورونا

واشنطن- حذرت منظمة الصحة العالمية السبت ، من ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص حول العالم.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: إن شركات الأدوية العالمية تسعى حثيثا للتوصل إلى علاج لهذا الفيروس القاتل، وحثت المنظمة الدول على تنفيذ إجراءات احترازية شديدة لتقليل الإصابات والوفيات بهذا الوباء لحين التوصل إلى علاج لهذا الفيروس.

وتسبب الفيروس بوفاة مليون شخص في مختلف أرجاء العالم.- (بترا)