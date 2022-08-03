الصحة العالمية تحذر من الارتفاع المستمر بحالات كورونا

قالت المسؤولة الفنية لملف كورونا في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيراكوف، ان العالم يشهد زيادة مستمرة في اكتشاف حالات كوفيد-19.

وبينت خلال تصريحات ترجمها معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، أنه الأسبوع الخامس أو السادس على التوالي، الذي شهدنا فيه زيادات في أعداد الحالات المبلغ عنها.

ولفتت إلى أن أوميكرون هو المقلق في جميع أنحاء العالم وهناك العديد من المتغيرات الفرعية، والسلالات الفرعية من أوميكرون حاليًا.

وقالت إن نحو نصف المتغيرات في الأسابيع الأربعة الماضية، هي من نوع (BA 0.5)، إحدى السلالات الفرعية، وهناك سلالات فرعية أخرى لـ (BA 0.5)، لذلك يستمر هذا الفيروس في التطور.

وأشارت إلى أن هذا الأمر مدفوع بعدد من العوامل، منها الاختلاط المكثف للأفراد في غياب تدابير الوقاية، وغياب ارتداء الأقنعة، لافتة إلى تزايد الوفيات خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وهذا بسبب عدم اخذ اللقاحات، أو عدم تلقي الجرعات الكافية من المطاعيم المطلوبة.

وبينت أن ما يقرُب من نصف الوفيات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي كانت من الأمريكيتين، وحوالي 33٪ من تلك الوفيات كانت في أوروبا.

وقالت كيراكوف انه من بين أكثر من 50 دولة أبلغت عن زيادات في الوفيات، شهدت 35 دولة زيادة بنسبة 100٪ في الوفيات المبلغ عنها، وثلاث دول شهدت زيادة في الوفيات بنسبة 1000٪ في الأسبوع الماضي.

وأكدت استمرار العمل ضد جميع المتغيرات وكذلك جميع المتغيرات الفرعية، مشددة على ضرورة التركيز على تطعيم الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى استخدام تدابير أخرى لتقليل خطر الإصابة بالعدوى كالكمامات والتباعد وتحسين التهوية والعمل من المنزل في حال المرض.