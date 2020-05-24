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“الصحة العالمية” تحذر من التجمعات الواسعة وزيادة الحركة في العيد

منذ ساعتين

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عمان – حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة الحركة وعدم التقيد بالإجراءات التي حددتها معظم الحكومات لجهة التباعد الاجتماعي وعدم التجمع.
وذكرت في سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر الأحد، بضرورة الابتعاد عن أي تجمعات واسعة النطاق للحفاظ على هذا العيد آمنا وصحيا وخاليا من كوفيد-19.
ونبهت إلى أن زيادة الحركة يمكن أن تؤثر بسرعة بشكل عكسي على جهود مكافحة الوباء التي تمت على مدار الأشهر الماضية.-(بترا)

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