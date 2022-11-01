الصحة العالمية تحذر من جدري القردة والكوليرا

قرّرت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على أعلى مستوى من التأهّب الصحي في مواجهة مرض جدري القرود، على الرغم من انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بالدول الأكثر تضرّراً في أوروبا وبالولايات المتحدة الأميركية، بحسب بيان صدر عن المنظمة الأممية اليوم الثلاثاء. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت أعلى مستوى من التأهب في 23 يوليو/ تموز الماضي، وذلك في محاولة لاحتواء تفشّي جدري القرود.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية الاثنين من انتشار سريع لوباء الكوليرا الفتاك في لبنان، في حين تكافح سوريا المجاورة أيضاً تفشي هذا المرض.

ولأول مرة منذ عقود، سُجلت أول إصابة بالكوليرا في لبنان في وقت سابق من هذا الشهر، فيما تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً انعكس سلباً على قدرة المرافق العامة على توفير الخدمات الرئيسية من مياه وكهرباء واستشفاء.وكالات