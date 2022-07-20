“الصحة العالمية” تحذر من صعوبات في الخريف بسبب ارتفاع إصابات كوفيد-19

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا يوم الثلاثاء من “خريف وشتاء صعبين” وسط تصاعد سريع في حالات الإصابة بكوفيد-19 في المنطقة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي أنه تم في الأسبوع الماضي الإبلاغ عن ما يقرب من 3 ملايين حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في المنطقة الأوروبية، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف جميع الحالات الجديدة على مستوى العالم.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ في البيان إنه من الواضح الآن أن الوضع مشابه لما حدث في صيف العام الماضي، “فقط هذه المرة تستمر موجة كوفيد-19 وتدفعها سلالات فرعية لمتغير أوميكرون.

وخاصة بي ايه.2 وبي أيه.5، وتظهر كل سلالة فرعية سائدة من أوميكرون مزايا انتقال تتفوق على الفيروسات المتداولة سابقا”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما يقرب من 3000 شخص يموتون أسبوعيا في أوروبا بسبب كوفيد-19 وترتفع معدلات الإصابة بسرعة أكبر بين الفئات السكانية الأكثر ضعفا وكبار السن.

ومع إعادة فتح المدارس، وعودة الناس من العطلات، حيث ينتقل الاختلاط الاجتماعي إلى الداخل مع بداية الطقس البارد، تتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاعا كبيرا في حالات انتقال العدوى والوفيات في فصلي الخريف والشتاء القادمين.

وقال كلوغ إن منظمة الصحة العالمية أطلقت استراتيجية للخريف والشتاء لمواجهة كوفيد-19 وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى للمساعدة في الاستعداد لموجات العدوى القادمة.

وتدعو الاستراتيجية الصادرة حديثا البلدان في المنطقة إلى إعادة إطلاق جهود التخفيف والاستعداد لمواجهة العبء المتزايد على أنظمة الرعاية الصحية عبر خمسة مثبتات للجائحة.

بما في ذلك زيادة الاقبال على التطعيم بين عامة الناس، وإعطاء الأولوية لإعطاء جرعة معززة ثانية من اللقاحات.

فضلا عن تعزيز استخدام الأقنعة في الأماكن العامة، وزيادة التهوية في جميع المناطق العامة، وتطبيق بروتوكولات علاجية صارمة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة