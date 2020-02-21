حياتناصحة وأسرة

الصحة العالمية : تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا

منذ ساعتين

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واشنطن – أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ليل الخميس، عن استمرار التراجع في عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشر موقع المنظمة الألكتروني في واشنطن .
وأشار جيبروسيوس إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين، لكنه أضاف “قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة”.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية .(بترا)

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