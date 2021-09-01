“الصحة العالمية” تراقب نسخة “مو” المتحورة من كورونا

الغد– أعلنت منظمة الصحّة العالمية، اليوم الأربعاء، أنّها تراقب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا، اسمها “مو”، رُصدت للمرة الأولى في كولومبيا في كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية، عن المنظمة قولها في نشرتها الوبائية الأسبوعية، حول تطوّر الجائحة إن النسخة المتحورة، (بي1621) بحسب تسميتها العلمية، جرى تصنيفها في الوقت الراهن بـ “متحورة يجب مراقبتها”.

وأوضحت أن لدى هذه المتحورة طفرات، يمكن أن تنطوي على خطر “هروب مناعي” مقاوم للقاحات، الأمر الذي يجعل من الضروري إجراء مزيد من الدراسات عليها، لفهم خصائصها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن جميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، تتمحور بمرور الوقت.

وأشارت المنظمة إلى أنّه “على الرّغم من أن الانتشار العالمي للمتحورة “مو” بين الحالات المتسلسلة إلا أنه انخفض ويقلّ حالياً عن 1ر0 بالمئة، لكن انتشارها في كولومبيا بنسبة 93 بالمئة، والإكوادور بنسبة 31 بالمئة يزيد باضطراد”.

يشار إلى أن منظمة الصحّة العالمية قررت أن تطلق على المتحورات التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة للقلق أسماء أحرف الأبجدية اليونانية بدلاً من اسم البلد الذي رصدت فيه للمرة الأولى، وذلك منعاً لإلحاق أي وصمة بهذا البلد ولتسهيل نطق الأسماء على عامة الناس.