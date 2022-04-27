“الصحة العالمية” تربط 151 حالة إصابة بالسالمونيلا بالشوكولاتة

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ربط أكثر من 150 حالة من السالمونيلا بمنتجات الشوكولاتة في 11 دولة. وقد تم تصنيع منتجات “Kinder Surprise” و”Kinder Mini Eggs” و”Kinder Surprise Max 100g” و “Kinder Schoko-Bons” بمنشأة في بلجيكا.

وتأثر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات بشكل غير متناسب بتفشي المرض. ونُقلت تسع حالات إلى المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وبتاريخ 27 مارس/آذار 2022 ، أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية عن مجموعة من الحالات المصابة بالنوع 34 من عدوى السالمونيلا التيفية أحادية الطور، بحسب سي ان ان بالعربية.

وربطت التحقيقات تفشي المرض بالشوكولاتة المنتجة في بلجيكا، والتي تم توزيعها على 113 دولة على الأقل.

وأصدرت شبكة سلطات سلامة الأغذية الدولية “INFOSAN” تنبيهًا عالميًا في 10 أبريل/نيسان، لبدء عملية سحب منتج عالمي.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 151 حالة مرتبطة وراثيًا يُشتبه في علاقتها باستهلاك منتجات الشوكولاتة في 11 دولة.

ويتم تقييم مخاطر الانتشار في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية وعالميًا على أنها معتدلة حتى تتوفر معلومات حول الاسترداد الكامل للمنتجات