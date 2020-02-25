“الصحة العالمية” ترصد ارتفاعا بمعدلات الإصابات والوفيات بـ”كورونا” خارج الصين

عمان – أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ان العدد التراكمي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 خارج الصين بلغ 2074 حالة في 28 دولة و23 حالة وفاة وفق أحدث معطيات لمنظمة الصحة العالمية حتى مساء امس الاثنين.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي أنها حصلت على معلومات تفيد بظهور حالات جديدة من الإصابة بالفيروس في كل من البحرين وسلطنة عمان والعراق ودولة الكويت وأفغانستان لافتة الى ان الحالات تأتي بعد تسجيل ظهور الفيروس في كل من إيران ولبنان ومصر والإمارات.

واشارت الى ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قام بزيارة للمقر الرئيسي على هامش مشاركته في افتتاح اعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حيث اطلع على الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية وثقت 77362 حالة إصابة في الصين بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 من بينها 2618 حالة وفاة وسجلت الصين خلال يوم واحد حتى مساء الاثنين 416 إصابة جديدة و150 وفاة. –(بترا)