الصحة العالمية تطالب الشباب بمحادثة آبائهم وأجدادهم هاتفيا بشكل يومي

جنيف-ألقت إجراءات العزل الذاتي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بظلالها على الكثيرين وبالأخص الأشخاص الضعيفة وكبار السن والمرضى، وهؤلاء من ناشدت منظمة الصحة العالمية الخميس أقاربهم وأصدقائهم بمحادثتهم هاتفيا لمرة واحدة على الأقل يوميا حتى لا يشعروا بالوحدة أو بأنه تم التخلي عنهم.

وقال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، اليوم “أرغب في نقل رسالة للشباب الأصغر سنا، للحفاظ على سلامة أجدادكم لا يجب أن تزوروهم وجها لوجه، ولكن هاتفوهم وتحدثوا إليهم يوميا حتى لا يشعروا بالوحدة. البعد الجسدي لا ينبغي أن يعني العزلة الاجتماعية”.

وأوضح كلوج أن العائلات يجب عليها مساعدة كبار السن على فهم المعلومات حول فيروس كورونا بشكل صحيح حتى تكون لديهم رؤية واضحة ومحتوى صحيح.

وأشار الصليب الأحمر الإسباني إلى أن هناك 400 ألف شخص يواجهون خطر الإصابة بالوباء ولذلك تم بدء حملة توعية إعلامية موجهة إليهم لفهم ماهية الفيروس، بينما في آيرلندا تقوم الاتحادات الرياضية بمحادثة كبار السن هاتفيا وشراء احتياجاتهم وتركها أمام منازلهم لتجنب خروجهم واحتكاكهم مع الغير حتى لا يواجهوا خطر الإصابة بالوباء.

ويتعدى عمر 95% من المصابين بالفيروس في أوروبا الـ60 عاما، و50% من كبار السن المصابين يتخطون 80 عاما، ولكن المؤشر الرئيسي يعود للحالة الصحية العامة للشخص قبل سنه.

حيث أكد كلوج أن 8 من كل 10 حالات وفاة تعود لأشخاص يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل. (إفي).