الصحة العالمية تطلق مبادرة “تاريخية” لتسريع وتيرة إنتاج لقاح وعلاج لكورونا

جنيف – أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الجمعة مبادرة “تاريخيّة” تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع انتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن ذلك يمثل “تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19”.(أ ف ب)