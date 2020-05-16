“الصحة العالمية” تطلق منصة علمية لأبحاث “كورونا”

عواصم- أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها ستطلق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس ورئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو وتشيلي سيبستيان بنييرا أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل طوعي في إنشاء هذه المنصة التشاركية .

ونقلت شبكة “يورونيوز” أمس عن غبرييسوس قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الهدف من ذلك هو إقامة “قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي أداة أخرى” لمكافحة وباء كورونا.

ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في “معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة” .

وقال غبرييسوس، “في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن”.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 308 آلاف إنسان منذ ظهر الفيروس في الصين في كانون الأول (ديسمبر)، فيما تم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و700 ألف إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي مليون و650 ألفا لى الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات بلغت حوالي 88 ألفا من بين مليون و500 ألف إصابة. وأعلن تعافي 250 ألفا و747 شخصا على الأقل.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 34 ألفا من بين 237 ألف إصابة.

وتليها إيطاليا بـ31 ألفا و610 وفيات من بين 223 ألفا و885 إصابة. وتحل إسبانيا في المرتبة الرابعة حيث أعلنت 27 ألفا و563 وفاة من بين 230 ألفا و698 إصابة، ومن ثم فرنسا بـ27 ألفا و529 وفاة من بين 178 ألفا و870 إصابة.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.

وحتى أمس، أعلنت الصين، ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ، عن 4633 وفاة و82 ألفا و941 إصابة، بينما تعافى 78 ألفا و219 شخصا.

وسجّلت أوروبا 164 ألفا و536 وفاة من بين مليون و860 ألفا و927 إصابة حتى الآن. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 93 ألفا و210 من بين مليون و517 ألفا و930 إصابة. وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 26 ألفا و945 وفاة من بين 476 ألفا و349 إصابة، وآسيا 11 ألفا و872 وفاة من بين 343 ألفا و283 إصابة، والشرق الأوسط 8018 وفاة من بين 264 ألفا و535 إصابة، وإفريقيا 2614 وفاة من بين 77 ألفا و700 إصابة، وأوقيانيا 126 وفاة من بين 8381 إصابة.

وجب التنويه بأنه نظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 302 وفاة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن 2840 إصابة جديدة سجلت ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 52016.

وسجلت قطر أمس، 1547 إصابة جديدة مؤكدة وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، عن تسجيل 11 وفاة و 942 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة إلى 107، والإصابات إلى 13802.

وسجلت المغرب 29 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6681 حالة.

وأعلنت تونس، أمس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بعد مرور خمسة أيام دون إصابات، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 1035، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 192 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل وفاة واحدة و 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 5029 إصابة، وتسجيل وفاة واحدة، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 20.

وسجل لبنان 11 إصابة جديدة يرتفع اجمالي الإصابات إلى 902.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن عدم تسجيل إصابات جديدة ، موضحة أن عدد الإصابات استقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة “لا تزال مصابة” 107 حالات، منها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في قطاع غزة، وارتفع عدد حالات التعافي إلى 443 حالة.

وقالت إن 2597 حالة جديدة أدخلت للحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 18971 مواطناً ومواطنة.

وسجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، وفاة واحدة و17 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 267 وفاة والإصابات إلى 16606.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، عن تخفيض بعض القيود المفروضة، ومن بينها عودة الطلاب وجهاز التعليم إلى العمل بصورة كاملة اعتبارا من اليوم الأحد في المدن والبلدات التي تنخفض بها نسبة انتشار الفيروس، اضافة الى تقييم جديد مطلع شهر حزيران (يونيو) لاتخاذ قرار جديد حول باقي المدارس في البلدات والمدن الأخرى.-(وكالات)