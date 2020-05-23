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الصحة العالمية: تعطل برامج التطعيم يعرض حياة 80 مليون طفل للخطر

منذ 3 ساعات

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واشنطن- حذرت منظمة الصحة العالمية وهيئات توعوية وصحية عالمية من خطر، يهدد عشرات الملايين من الأطفال بفعل توقف برامج التطعيم للأطفال بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن نحو 80 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بطريق التطعيم، مثل الدفتريا والحصبة وشلل الأطفال، وذلك من جراء تعطل “التطعيمات الروتينية” خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، في بيان مشترك، إن البيانات تظهر أن “توفير خدمات التطعيم الروتينية تعطلت إلى حد كبير في ما لا يقل عن 68 دولة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ما يقرب من 80 مليون طفل دون سن عام واحد يعيشون بهذه البلدان”.-(بترا)

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