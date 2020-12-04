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“الصحة العالمية”: تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء كورونا

منذ 11 دقيقة
لقاح كورونا
لقاح كورونا

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عمان – حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.
ونقلت شبكة يورونيوز الأوروبية عن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين، قوله، أن ” اللقاحات لا تعني صفر كوفيد “، موضحا أنها وحدها” لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب “.
وكانت المنظمة قد انضمت إلى خبراء آخرين أوصوا بعدم استخدام الأقنعة المزودة بصمامات، لأنها تسمح بمرور الهواء من جهة وخروج الزفير من جهة أخرى.–(بترا)

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