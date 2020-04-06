آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

“الصحة العالمية” تلتزم بالتوزيع العادل للقاح كورونا على كل دول العالم

منذ 24 دقيقة
منظمة الصحة العالمية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قالت منظمة الصحة العالمية، انها تعمل بشكل وثيق مع مراكز البحوث والعلماء للتسريع في التوصل الي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، موكده التزامها بالتوزيع العادل للقاح الذي يتم التوصل اليه على جميع دول العالم.
ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس، الباحثين لمشاركة نتائج عملهم مع نظرائهم للإسراع في التوصل الي لقاح، مشيرا الي إطلاق مبادرة هذا الأسبوع للمزيد من التسريع في التوصل الي اللقاح، وتشكيل الالية التي ستضمن توزيع اللقاحات بشكل عادل .
وادان غبريسوس اقتراحات صدرت عن بعض العلماء الأسبوع الماضي ، بتجريب اللقاح أولا في افريقيا ، مشيرا ان افريقيا ليست حقل تجارب ، وانه من العار إطلاق هذه التصريحات التمييزية الاستعمارية في القرن الحادي والعشرين .
واوضح ان المنظمة ستطبق بروتوكولا موحدا لتجريب اللقاح المنتظر في كل العالم وليس في منطقة واحدة منفردة.
وقال ان استخدام الناس للأقنعة الواقية ، قد يساهم في زيادة النقص الحاد في تلك الأقنعة التي يحتاجها مقدمي الرعاية الطبية اثناء عملهم في انقاذ الأرواح، داعيا الدول الي توجيه الأقنعة للفرق الطبية الموجودة علي الخط الاول في مواجهة الفيروس.

مقالات ذات صلة

قطر: تسجيل 228 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين

الجزائر.. تسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا

منذ ساعتين
كورونا في إيطاليا

تسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

منذ 3 ساعات

الإمارات: 277 إصابة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock