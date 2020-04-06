“الصحة العالمية” تلتزم بالتوزيع العادل للقاح كورونا على كل دول العالم

عمان-الغد- قالت منظمة الصحة العالمية، انها تعمل بشكل وثيق مع مراكز البحوث والعلماء للتسريع في التوصل الي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، موكده التزامها بالتوزيع العادل للقاح الذي يتم التوصل اليه على جميع دول العالم.

ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس، الباحثين لمشاركة نتائج عملهم مع نظرائهم للإسراع في التوصل الي لقاح، مشيرا الي إطلاق مبادرة هذا الأسبوع للمزيد من التسريع في التوصل الي اللقاح، وتشكيل الالية التي ستضمن توزيع اللقاحات بشكل عادل .

وادان غبريسوس اقتراحات صدرت عن بعض العلماء الأسبوع الماضي ، بتجريب اللقاح أولا في افريقيا ، مشيرا ان افريقيا ليست حقل تجارب ، وانه من العار إطلاق هذه التصريحات التمييزية الاستعمارية في القرن الحادي والعشرين .

واوضح ان المنظمة ستطبق بروتوكولا موحدا لتجريب اللقاح المنتظر في كل العالم وليس في منطقة واحدة منفردة.

وقال ان استخدام الناس للأقنعة الواقية ، قد يساهم في زيادة النقص الحاد في تلك الأقنعة التي يحتاجها مقدمي الرعاية الطبية اثناء عملهم في انقاذ الأرواح، داعيا الدول الي توجيه الأقنعة للفرق الطبية الموجودة علي الخط الاول في مواجهة الفيروس.