“الصحة العالمية” توصوي بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عاما

عمان- أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه لدى من تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وفي توصياتها المرتقبة حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح “حتى مع انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما”.

ونقلت فرانس برس عن رئيس مجموعة الخبراء أليخاندرو كرافيوتو قوله في مؤتمر صحافي عقده اليوم إن “الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا يجب أن يحصلوا على اللقاح”.

وفي توصياتها، أشارت مجموعة الخبراء إلى أن “هذه الدراسة أُجريت لتقييم فعالية (اللقاح) ضد كافة درجات خطورة المرض، إلا أن حجم العينة الصغير لم يسمح بتقييم فعالية اللقاح ضد الأنواع الخطيرة من كوفيد-19 بشكل خاص”.

وقالت المجموعة “نظراً إلى ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية حالياً باستخدام لقاح (أسترازينيكا) حتى مع انتشار نسخ متحوّرة في بلد ما”. -(بترا)