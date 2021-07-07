الصحة العالمية توصي بدواءين مضادين للالتهاب لعلاج مصابي كورونا

عمان- أوصت منظمة الصحة العالمية بإضافة دواءين مضادين للالتهابات إلى مجموعة الأدوية الموصى بها لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، أمس الثلاثاء، إن دواءي (توسيليزوماب وساريلوماب)، اللذين تم تطويرهما أصلا لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ينقذان حياة المرضى الذين يعانون من إصابة شديدة بكورونا.

وأوضحت أن البيانات المستقاة والتغذية الراجعة من أكثر من 10 آلاف مريض في 27 دراسة سريرية أظهرت أن هذه الأدوية قللت خطر الوفاة لدى المصابين بأعراض خطيرة بنسبة 13 بالمئة.

ودعت المنظمة شركات الأدوية إلى خفض أسعار الأدوية الباهظة الثمن وتزويد البلدان الفقيرة التي تواجه نقصاً في لقاحات كورونا، ومنح تراخيص إنتاج الأدوية في أكبر عدد ممكن من الدول.-(بترا)