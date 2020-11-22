“الصحة العالمية” توصي بعدم استخدام “ريمديسيفير” لعلاج فيروس كورونا

دبي- قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها المستمرة بشأن أدوية “كوفيد-19″، وأوصت بعدم استخدام عقار “ريمديسيفير” المضاد للفيروسات لعلاج المرضى في المستشفى بعض النظر عن خطورة مرضهم.

ووفقاً للتحديث الذي نُشر في مجلة “BMJ” الطبية الخميس، لا تقترح الأدلة الحالية أن عقار “ريمديسيفير” يؤثر على خطر الوفاة بسبب “كوفيد-19″، أو الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، إلى جانب نتائج أخرى مهمة.

ويأتي التحديث الجديد لمنظمة الصحة العالمية بعد شهر من إعلان شركة “Gilead Sciences” المُصنعة للدواء أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام “ريمديسيفير” لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأصبح الدواء أول علاج لفيروس كورونا يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء.

وصرحت الإدارة الخميس الاستخدام الطارئ لعقار “ريمديسيفير”، وعقار التهاب المفاصل الروماتويدي “baricitinib” لعلاج الحالات المشتبه بها أو المؤكدة لفيروس “كوفيد-19”.

ورغم أن عقار “ريمديسيفير” حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أن منظمة الصحة العالمية لا توصي باستخدامه بسبب الأبحاث الناشئة، وفقاً لما قاله كبير الباحثين في مركز “جونز هوبكينز” للأمن الصحي الذي لم يكن جزءاً من استنتاج منظمة الصحة العالمية، الدكتور أميش أدالجا.

وقال أدالجا لـCNN: “لقد رأينا الأشخاص وهم يدركون أن فائدة ريمديسيفير هامشية في أفضل الأحوال. والفائدة الوحيدة التي كنا نروج لها هي ربما أنها تجعل الناس أفضل بشكل أسرع. لكن، تُعد قاعدة الأدلة على ذلك ضعيفة، وليست قوية”.

ورغم أن الدراسات أظهرت وجود بعض الفوائد ضد “كوفيد-19” في البداية، إلا أن ذلك بدأ يتغير مع تراكم المزيد من البيانات.CNN بالعربية