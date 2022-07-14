الصحة العالمية: فيروس كورونا أصبح ذكيا جدا

نبه مسؤول في منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إلى أن إصابات كوفيد-19 ترتفع من جرّاء التطور الذي حصل في فيروس كورونا المستجد، لأنه صار أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وأشار نافارو إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير “وهذا هو السبب في زيادة الإصابات”.

وأوضح أن “ذكاء” الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.

وتابع نافارو قائلا: “نصيحتي للجميع، رجاء، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما في حالة الإصابة بكوفيد طويل الأمد”.

وجاء تصريح المبعوث الدولي، بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن “كوفيد 19” في بريطانيا، حاجز 200 ألف، بحسب إحصاءات رسمية.