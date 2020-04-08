الصحة العالمية: كورونا غيّر العالم بشكل كبير في فترة قصيرة

عمان- أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أن كـوفيد-19 غيّر العالم بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، وهو “أمر يثير الدهشة على”، حدّ تعبيره.

ووفق موقع أخبار الأمم المتحدة الإلكتروني، فقد بين غيبرييسوس في مؤتمر صحفي للمنظمة من جنيف، اليوم الأربعاء، اهتمام منظمة الصحة بحماية الناس الأشد فقراً وضعفاً في جميع أنحاء العالم.

ودعا تيدروس العالم إلى التكاتف، وعدم استخدام كوفيد-19 لتحقيق مكاسب سياسية، مشدداً على أهمية التواضع والرحمة والرعاية والشفقة والتضامن لمحاربة المرض.

وقال إن المنظمة تعمل بلا كلل أو ملل على تسريع البحث والتنمية؛ ففي شهر شباط الماضي تم جمع أكثر من 400 من الباحثين المتميزين حول العالم لتحديد أولويات الأبحاث وتسريعها، موضحاً أن 130 عالما وممولا ومصنّعا من جميع أنحاء العالم وقّعوا على تصريح يعلنون التزامهم بالعمل مع المنظمة لتسريع البحث في مجال إيجاد لقاح للمرض.-(بترا)