الصحة العالمية: لا دليل على عدم تعرض المتعافين من كورونا لإصابة ثانية

عمان- قللت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من حجم المعلومات التي تفيد بأن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ويمتلكون أجساما مضادة، لا يتعرضون لعدوى ثانية بالفيروس.

وبحسب وكالة نوفوستي، حذرت المنظمة من إصدار “جوازات حصانة” أو “شهادات أمان من المخاطر” للمصابين.

وقالت إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات. وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، ليس مؤكدا أن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بترا